Noul manager al Spitalului Botoșani, unde a murit o tânără gravidă, își plătește curentul doar cu decizie judecătorească Noul manager al spitalului din Botoșani unde a murit Alexandra, tanara gravida in varsta de 25 de ani, se judeca cu compania de electricitate, dupa ce nu și-a platit curentul, și cu diverse banci sau instituții de credit nebancare de la care a luat imprumuturi, dar care nu au mai fost restituite in totalitate, relateaza […] The post Noul manager al Spitalului Botoșani, unde a murit o tanara gravida, iși platește curentul doar cu decizie judecatoreasca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

