- Oana Matache a avut prima reacție dupa ce, mama ei, Gina Matache și actualul ei partener de viața, Radu Siffredi s-au ironizat reciproc pe Instagram. Cea care ar fi inceput ”scandalul” ar fi fost chiar mama artistei, care a publicat o fotografie cu iubitul fiicei ei, insoțita de un mesaj controversat.

- Incepe un nou scandal in showbiz-ul romanesc? Protagoniștii sunt nimeni alții decat Gina Matache, mama Oanei, dar și noul ei iubit, Radu. Gina Matache a postat pe contul ei personal de Instagram o fotografie cu iubitul fiicei sale in care il ironizeaza, iar acum Radu nu s-a lasat mai prejos și a transmis…

- Gina Matache vorbește despre presupusul divorț al fiicei sale, Oana Matache cu Razvan Miheț. Recent, Oana Matache a fost surprinsa de paparazzii SpyNews.ro in timp ce se saruta cu un alt barbat și cei doi aveau gesturi tandre. Gina Matache a avut prima reacție cu privire la casnicia Oanei Matache cu…

- Dupa schimbul de replici dure pe care l-a avut prin intermediul rețelelor de socializare cu fosta sa soție, Marius Elisei a avut o noua reacție in urma cu doar cateva minute. Fostul soț al vedetei a raspuns criticilor pe care le-a primit in mediul online, dupa ce a facut cateva comentarii la adresa…

- Marius Elisei a avut o reacție acida dupa declarațiile facute de fosta sa soție, Oana Roman. Dupa ce, in urma cu cateva zile vedeta a anunțat ca povestea de dragoste dintre ea și tatal copilului ei a ajuns, din nou, la final, cei doi și-au tot aruncat sageți prin intermediul rețelelor de socializare.…

- Argentinianul Angel Di Maria si-a tatuat pe picior trofeul Cupei Mondiale, la cateva zile dupa ce el si colegii sai au triumfat in Qatar. "Pe piele pentru totdeauna. Multumesc mult, prietene. Ai spus-o atunci cand am reusit in Copa America, celalalt picior era pastrat pentru acest moment. S-a scris.…

- Cristina Cioran și fostul ei logodnic, Alex Dobrescu, nu reușesc sa faca pace. Actrița a publicat un mesaj dur cu informații care indica faptul ca vorbește despre tatal fetiței ei, de care s-a desparțit cu scandal. In urma cu puțin timp, cei doi au fost surprinși in timp ce se certau in strada.