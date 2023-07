Stiri pe aceeasi tema

- Controversa legata de cel mai recent film Disney, "Alba ca Zapada", acuzat de denaturarea basmului din 1937 in numele "corectitudinii politice".Fat-Frumos și cei șapte pitici au fost inlocuiți de creaturi magice. CITESTE SI BREAKING NEWS Alerta la parc acvatic de langa București - O fetița de…

- Un barbat de 79 de ani a fost gasit carbonizat intr-o casa din localitatea Berești, județul Suceava, afectata de un incendiu duminica dimineața, noteaza Mediafax.Pompierii militari ai Detașamentului Suceava au intervenit duminica dimineața cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD la…

- COȘMARUL trait de o femeie din Alba: Iubitul sau ar fi amenințat-o cu moartea. Cum a fost pedepsit de oamenii legii COȘMARUL trait de o femeie din Alba: Iubitul sau ar fi amenințat-o cu moartea. Cum a fost pedepsit de oamenii legii La data de 10 iulie 2023, in jurul orei 11,00, polițiștii Secției 5…

- Sandra Mutu este o soție superba, iar atunci cand vine vorba despre rolul de mama, soția lui Adrian Mutu se descurca perfect! Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele ei și au surprins-o in oraș, insa nu singura! Iata cine este ”mana dreapta” a soției lui Adrian Mutu, cand eș nu este cu ea. Sandra Mutu…

- O femeie din Alba a sunat la 112 și a spus ca este agresata de catre iubit. Ce masuri au luat polițiștii O femeie din Sebeș a sunat la 112 și a anunțat ca este agresata și amenințata de catre iubitul sau. Polițiștii au intervenit, iar pe numele barbatului a fost emis un ordin de protecție pe o perioada…

- O femeie de 35 de ani care a alunecat pe zapada la Saua Capra (Balea Lac) a fost preluata de salvamontisti. Aceasta a fost transportata la ambulanta, a anuntat, vineri, Serviciul Public Judetean Salvamont Sibiu. Victima a suferit mai multe contuzii si o plaga la nivelul membrului superior. „Femeia a…

- O femeie s-a accidentat, duminica, 21 mai, in timpul unei aterizari cu parapanta in Rimetea, la Piatra Secuiului. „Serviciul Public Județean SALVAMONT Alba impreuna cu Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit in decursul zilei de duminica la Rimetea, Jud. Alba pentru acordarea primului ajutor medical…

- Cantareața americana de culoare Halle Bailey a declarat ca este „onorata” sa o interpreteze pe Ariel in remake-ul filmului „The Little Mermaid” „(Mica Sirena”), adaugand ca spera sa inspire copiii de culoare cu noua iterație a indragitei animații Disney.