- Organizația Mondiala a Sanatații a spus ca toate dovezile disponibile sugereaza ca noul coronavirus are ca origine liliacul și nu o manipulare a sa sau realizarea lui intr-un laborator din China, așa cum a acuzat SUA, relateaza The Guardian. Precizarea vine dupa ce președintele american Donald Trump…

- China a dat publicitații, pentru prima oara, o situație a persoanelor depistate pozitiv pentru coronavirus, fara sa aiba simptome, dezvaluind ca cei care raman fara simptome pe parcursul infecției sunt majoritari, scrie Bloomberg, preluat de Mediafax. Din 6.764 de persoane testate pozitiv fara a prezenta…

- Noul coronavirus circula prin casele de batrani din America, iar impactul a fost mult mai mare decat a spus guvernul federal, scrie usatoday.com. Cel puțin 2.300 de unitați de ingrijire de lunga durata din 37 de state au raportat cazuri pozitive de COVID-19, conform datelor USA TODAY obținute de la…

- Un medicament experimental produs de compania Gilead Sciences pentru pacientii cu forme severe de infectii Covid-19 a avut o eficacitate promitatoare, dand sperante ca in curand va exista primul tratament pentru noul coronavirus, transmite Bloomberg. Studiul publicat in New England Journal of Medicine…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au clasat un dosar in care au fost efectuate cercetari in legatura cu o firma care a importat din China 2.500 de teste pentru depistarea infectiei cu coronavirus. “In data de 08.04.2020, la propunerea organelor de cercetare penala din cadrul…

- Numarul deceselor cauzate de epidemia noului coronavirus in Statele Unite a trecut pragul de 4.000, dublandu-se in doua zile, a anuntat, miercuri, Universitatea Johns Hopkins. relateaza AFP preluata de news.ro. In total, 4.076 de decese cauzate de covid-19 au fost inregistrate, pana miercuri, de la…

- Cresterea numarului de cazuri importate de coronavirus in China sporeste riscul ca tara sa treaca printr-un al doilea val de contagieri, a declarat duminica Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Nationale de Sanatate, informeaza Reuters. “China a inregistrat deja un total de 693 de cazuri provenite…

- Bilanțul cazurilor de infecții cu noul coronavirus a crescut spectaculos in Statele Unite și a depașit cifrele inregistrate in China sau Italia. Conform datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins, in Statele Unite au avut loc 85.991 de infecții cu Covid 19, fața de 81.782 in China sau 80.589…