Noul an a început cu restricţii severe în China Noul an 2022 a inceput in China sub incidenta mai multor restrictii severe, care au fost adoptate din cauza pandemiei de coronavirus, deși țara a inregistrat la ultima raportare zilnica doar 166 de cazuri noi de Covid, un numar foarte mic in comparatie cu cifrele de pe plan international. Mai multe orase chineze au anulat focurile de artificii si o serie de festivitati importante, inclusiv la Beijing, Nanjing si Wuhan, orasul in care noul coronavirus a fost detectat pentru prima data la sfarsitul anului 2019, informeaza DPA. Din cauza celei mai mari rate de infectare din China din ultimele 21… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

