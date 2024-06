PRIMARI COMUNE – Rezultate vot TurdaNews va prezinta situația voturilor exprimate in comunele din zona Turzii, pentru fiecare comuna in parte. Precizam ca rezultatele sunt in actualizare, nefiind rezultatele finale. Vom actualiza permanent rezultatele și procentele, in funcție de procesele verbale care se inregistreaza de la secțiile de votare existente in fiecare comuna. De aceea, va rugam ca pentru rezultatele actualizate sa reveniți pe articol. Deocamdata, din datele care exista, 10 primari și-ar fi pastrat funcțiile (din cele 16 comune), in condițiile in care doar 13 au mai concurat pentru inca un mandat. La Mihai Viteazu,… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

