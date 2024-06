Stiri pe aceeasi tema

- Aproape toate operele de arta adapostite de fostul sediu al Bursei de Valori din Copenhaga, devastata de un incendiu, au supravietuit, a spus proprietarul cladirii, Camera de Comert daneza, potrivit DPA, potrivit Agerpres.

- Majoritatea oamenilor nu iși pot incepe ziua fara o ceașca de cafea, mai ales la primele ore ale dimineții. Insa, este bine de conștientizat faptul ca a bea cafea dimineața nu este o idee atat de stralucita, atunci cand te trezești cu stomacul gol. Afla din randurile urmatoare de ce nu este deloc recomandat…

- Eclipsa totala de soare de pe 8 aprilie a acoperit partea continentala a Statelor Unite, iar efectele ei se vad in cautarile de pe Google . Majoritatea oamenilor știu ca nu ar trebui sa te uiți direct la o eclipsa solara, ci sa folosești echipament special, precum ochelari pentru eclipsa, insa cautarile…

- UPDATE 10:48 -Putin numeste un nou comandant al Flotei ruse la Marea Neagra, viceamiralul Serghei Pinciuk, nascut la Sevastopol, fostul comandant al Flotei ruse la Marea CaspicaRusia a numit un nou comandant al Flotei ruse la Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii, dupa ce Ucraina a obtinut…

- RASTURNARE… Vremurile cand proiectele de hotarare depindeau de voturile consilierilor PNL și USR au apus in Consiliul Local Vaslui. Cooptarea viceprimarului Lucian Braniște in tabara social-democraților a zdruncinat puțin barca majoritații PNL-USR, insa in ședința de ieri a CL Vaslui ea s-a scufundat…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si 19 persoane, majoritatea minori, s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe DN 1, la Baicoi, insa o singura persoana a fost ranita si a necesitat sa fie transportata la spital. Conform reprezentantilor ISU Prahova, evenimentul a avut loc…

- Potrivit unui nou raport, toate cele 100 de orașe cu cea mai grava poluare atmosferica din lume, cu excepția unuia, se aflau in Asia, criza climatica jucand un rol esențial in calitatea proasta a aerului, care pune in pericol sanatatea a miliarde de oameni din intreaga lume, scrie CNN. Majoritatea țarilor…