Stiri pe aceeasi tema

- Update: Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare a fost, duminica, pana la ora 22,00, de 51,12%, potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central. In 2019, pana la ora 21,00, votasera la acest scrutin 48,95% dintre alegatori. Duminica, in mediul urban au votat 44,57%, iar in mediul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, care a caștigat un nou mandat de patru ani potrivit datelor EXIT-POLL de duminica, 9 iunie, ora 20.30, a declarat ca probabil a facut greseli in ultimii ani, dar niciodata nu si-a „batut joc de mandat”.„Niciodata alegerile nu sunt castigate de catre politicieni,…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, 9 iunie, ca scorul categoric cu care Nicușor Dan a invins-o pe Gabriela Firea la Primaria Capitalei, potrivit datelor EXIT POLL, reprezinta „o lectie de democratie” pe care social-democrații o respecta.„In aceasta seara democratia…

- Nicușor Dan ramane primarul Capitalei, potrivit rezultatelor exit poll la Primaria București, anunțate duminica, 9 iunie, de CURS - Avangarde, valabile pentru ora 20.30. UPDTE ora 22.15: "Alegerile sunt caștigate de comunitați. Azi am avut in București o uriașa comunitate", a spus Nicușor Dan, in discursul…

- Lista de candidati a coalitiei PSD PNL la alegerile europarlamentare a intrunit 54 din voturile alegatorilor, in timp ce candidatii AUR au obtinut 14 din sufragii, iar cei ai Aliantei Dreapta Unita ADU 11 , potrivit rezultatelor exit poll ului realizat de CURS Avangarde citat de Agerpres.ro Citeste…

- Primele rezultate ale exit poll-urilor realizate de casele de sondare a opiniei publice la comanda PSD și PNL la alegerile locale și europarlamentare, arata ca, in București, in cursa pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan a caștigat detașat alegerile. EXIT-POLL Curs-Avangarde: Alegeri București: Nicușor…

- In Romania au avut loc alegerile locale și europarlamentare duminica, 9 iunie 2024. Descopera primele rezultate Exit Poll pentru alegerile locale și europarlamentare. Cine este pe primul loc in București și in țara.

- Cristian Popescu Piedone va candida atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru Primaria Capitalei. Duminica, actualul primar al Sectorului 5, a anunțat oficial duminica intrarea sa in cursa pentru alegerile de la Primaria Generala a Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal,…