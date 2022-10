Stiri pe aceeasi tema

- Principele Radu a participat, miercuri, in Parcul Carol I, la un eveniment de marcare a Zilei Internationale a Pacii, prin plantarea „Copacului Pacii”, un stejar, de catre copiii militarilor romani cazuti la datorie in teatrele de operatii, precizeaza Familia Regala. Alteța Sa Regala a deschis evenimentul…

- Noua Zeelanda a renunțat luni la regulile privind purtarea maștilor și la cerința de vaccinare, punand capat unora dintre cele mai stricte masuri din lume privind pandemia COVID-19, la aproximativ doi ani dupa ce au fost puse in aplicare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Unsprezece oameni se aflau la bordul ambarcațiunii de 8,5 metri cand s-a rasturnat, sambata dimineața, in Goose Bay, langa orașul Kaikoura, a declarat poliția. Șase persoane au fost salvate și cinci cadavre au fost recuperate din interiorul navei de catre scafandrii polițiști, scrie The Guardian . Craig…

- Apple ne tot „ameninta” de cativa ani cu o casca de realitate virtuala sau macar un headset AR. Semnele erau acolo, inca de la amplasarea primilor senzori LiDAR pe iPad. Nu mai vorbim despre sectiunea de aplicatii AR din App Store. Acum avem pentru prima data si un branding pentru castile Apple, „Reality”.…

- Un pui de foca curios a fost inapoiat in mare, dupa ce a patruns intr-o casa din Noua Zeelanda, a hartuit pisica din casa si a petrecut cateva ore pe hol, in timp ce copiii dormeau la etaj. In mod miraculos, animalul nu a stricat nimic, scrie The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rosselhoznadzor avertizeaza despre posibila impunere a unor noi restricții la importul produselor agricole moldovenești. De data asta, instrumentul de șantaj economic al Moscovei și-a exprimat ”ingrijorarea fața de cazurile tot mai frecvente de detectare in țarile Uniunii Economice Euroasiatice a obiectelor…

- O gaura de aproximativ 2 metri lațime s-a deschis brusc vineri pe o poteca din satul turistic Whakarewarewa din Rotorua, in centrul Insulei de Nord din Noua Zeelanda, „inghițind” o femeie din Australia care se plimba prin zona alaturi de soțul ei, informeaza The Guardian. In urma cazaturii in furamola…

- COVID-19 creeaza probleme in Noua Zeelenda. Guvernul Noii Zeelande a anunțat joi maști gratuite și teste rapide antigen, in incercarea de a opri raspandirea COVID-19 și de a reduce presiunea asupra sistemului de sanatate, care se confrunta cu un aflux de pacienți cu COVID și gripa. In ultimele doua…