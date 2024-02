Ikea, aspru criticată în presa internațională: ”Un copac tăiat la fiecare 2 secunde” Ikea, unul dintre cei mai mari producatori de mobila din lume, este aspru criticata in presa internaționala. Jurnaliștii Le Monde arata date ingrijoratoare privind taierile de copaci produse de compania suedeza, deși aceasta se mandrește cu activitatea in favoarea planetei și dezvoltarea durabila. Potrivit jurnaliștilor francezi, Ikea, care a ajuns sa vanda un obiect de mobilier la fiecare cinci secunde in intreaga lume. Iar producția uriașa trebuie susținuta prin taieri masive de copaci, ceea ce lasa in urma doar peisaje devastate. Firma consuma 20 de milioane de metri cubi de lemn in fiecare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

