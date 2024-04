Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anunțat duminica ca a efectuat un atac aerian impotriva unui centru de comanda operat de gruparea armata palestiniana Jihadul Islamic in curtea spitalului Al-Aqsa din Fașia Gaza, conform Reuters, scrie Rador Radio Romania. "Centrul de comanda și teroriștii au fost loviți cu precizie,…

- S-a inchis complet circulația rutiera pe DN1 Valea Prahovei, pe o distanța de aproximativ 5 km, informeaza Rador Radio Romania. De la aceasta ora s-a inchis complet circulația rutiera pe DN1 Valea Prahovei, pe o distanța de aproximativ 5 km, intre Branești și Cornu.Traficul va fi intrerupt…

- In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 202 din 11 martie 2024 a fost publicata OUG nr. 19/2024 privind unele masuri referitoare la salarizarea personalului din sanatate, asistenta sociala si alte sectoare de activitate bugetara, act normativ prin care salariații din aceste domenii beneficiaza de majorari…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a facut un apel la aliatii occidentali sa intensifice ajutorul acordat Kievului, in timp ce a avertizat asupra consecintelor tragice ale unei posibile victorii a Rusiei in razboiul din Ucraina.

- Gruparea jihadista Al-Qaeda din Peninsula Araba (AQAP) a transmis, printr-un mesaj video, ca liderul sau, Khalid Batarfi, a murit, relateaza Rador Radio Romania. Inregistrarea video, difuzata pe pagina de internet a gruparii jihadiste, nu menționeaza cauzele decesului liderului sau.Khalid…

- Barbați ucraineni capabili sa mearga pe front recurg la metode tot mai ingenioase pentru a sta departe de tranșeele din estul țarii. Dupa invazia rusa din februarie 2022 și interdicția de a parasi teritoriul ce vizeaza barbații cu varste intre 18 și 60 de ani, ucrainenii au incercat in fiecare zi…

- Deputații se reunesc marti in plen pentru a vota moțiunea simpla la adresa ministrului finanțelor, Marcel Boloș, informeaza Rador Radio Romania. Deputații se reunesc maine in plen pentru a vota moțiunea simpla la adresa ministrului finanțelor, Marcel Boloș. Astazi, in timpul dezbaterilor, inițiatorii,…

- Seful cancelariei prezidentiale ucrainene, Andri Ermak, considera ca doar invitarea Ucrainei in NATO poate sa ofere Europei și lumii o șansa reala de a restabili securitatea, amenințata in prezent din cauza politicii agresive a Rusiei, relateaza Rador Radio Romania. Potrivit Ukrinform, Ermak a facut…