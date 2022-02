Noua ŠKODA FABIA la a patra generatie: mai ingenioasa ca niciodata Pentru FABIA sunt disponibile acum 43 de dotari și funcții SimplyClever - mai multe ca niciodata pana acum. In premiera pentru intreaga gama SKODA sunt disponibile cinci noi soluții ce ajuta utilizatorii sa pastreze ordinea in portbagaj. 8 idei preluate de la alte modele SKODA sunt oferite acum pentru prima data la FABIA, model compact ce a ajuns acum la a patra generație. Noua SKODA FABIA este mai ingenioasa ca niciodata: a patra generație a modelului de succes poate fi echipata cu pana la 43 de soluții SimplyClever, in funcție de linia de echipare a modelului. Aceste dotari și funcții ingenioase… Citeste articolul mai departe pe autovital.ro…

Sursa articol si foto: autovital.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ultimelor date ale Agentiei britanice de securitate sanitara, pentru populatia britanica de peste 65 de ani protectia impotriva spitalizarilor pentru COVID-19 continua sa fie de 90 % la trei luni dupa administrarea dozei de supra-rapel, sau booster.In ce priveste protectia pentru populatia…

- De anul acesta, bucureștenii vor plati cu pana la 7 ori mai mult pentru un loc de parcare in apropierea locuințelor. Noile tarife difera in funcție de zona. Capitala este imparțita in patru zone: A, B, C, D, cea mai scumpa fiind A, care reprezinta centrul. In aceasta parte, creșterea a fost de la 84…

- Taxele anuale pentru locul de parcare de reședința se modifica din 2022 in Sectorul 6 din București, acestea urmand sa fie de aproximativ 6-7 ori mai mari decat in 2021. Potrivit prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului București nr. 105/2021, aceasta se majoreaza incepand cu 1 ianuarie…

- Ne aflam în perioada în care toata lumea este în cautarea celor mai deosebite decorațiuni de Craciun. Cu ele ne putem surprinde prietenii și familia. În continuare gasești cele mai scumpe decorațiuni din lume. Ne aflam în perioada în care toata lumea este…

- Industria imobiliara este in plina dezvoltare in multe orașe ale țarii. Chiar daca prețurile terenurilor se schimba de la un an la altul cererea pentru locuințe a ramas constanta, multe persoane dorind sa iși achiziționeze un apartament sau o casa. Deși dificil pentru un cuplu in care ambii parteneri…

- Mai multi pasageri care au ajuns, vineri, pe Aeroportul Henri Coanda au facut scandal, fiind nemultumiti de noile restrictii. S-a produs aglomeratie, fiind necesara interventia jandarmilor si a Politiei de Frontiera. „Traficul pe aeroportul Henri Coanda de deruleaza normal. S-au inregistrat aglomerari…

- Aproape trei sferturi (72%) dintre managerii din companiile globale considera curiozitatea angajatului o trasatura foarte valoroasa, in timp ce mai mult de jumatate (59%) s-au declarat de acord ca aceasta are un impact real asupra evolutiei afacerii, releva datele celui mai recent raport realizat de…

- E.ON ofera in premiera soluții de stocare a energiei produsa acasa de panourile fotovoltaice  Soluția asigura energia necesara atunci cand nu este soare și cand alimentarea din rețea este intrerupta;  Garanția sistemului este de 10 ani; E.ON Energie Romania ofera, incepand cu luna noiembrie a.c.,…