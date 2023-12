Stiri pe aceeasi tema

- Noua sala de sport de la Școala nr.10 din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a fost inaugurata vineri, 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei. Investiția care a costat 15 milioane de lei, fonduri alocate din bugetul Primariei Suceava, a fost realizata de firma botoșaneana Simion Tehnoconstruct…

- Despre bani in fiecare materie: 6 decembrie este ultima zi in care iți poți inscrie școala in LifeLab LifeLab by BCR ajuta profesorii și elevii sa ințeleaga importanța educației financiare in orice domeniu. In contextul actual, in care educația financiara devine tot mai importanta pentru formarea…

- Primarul din Adancata, Viorel Cucu, a declarat ca pana la finalul acestui an vor fi finalizate doua investiții importante din aceasta comune, respectiv modernizarea sediului primariei și construcția unei sali de sport noi. Viorel Cucu a amintit ca lucrarile de modernizare a sediului primariei au inceput…

- Dragoș Neagu (47 de ani), pe numele de scena Cadillac sau Daddy Caddy, unul dintre membrii trupei B.U.G. Mafia, a suferit un infarct și este internat in spital. Anunțul a fost facut de colegii de trupa, intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook. Artistul se afla sub supravegherea medicilor, potrivit…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a declarat mulțumit de ritmul lucrarilor la noua școala gimnaziala de la Colegiul Național Petru Rareș. Ion Lungu a precizat ca in momentul de fața se lucreaza la toate cele patru etaje, la șarpanta, la instalațiile sanitare, de incalzire și de climatizare. „Fiind pe finanțare…

- Sala de sport construita in timp record de firma Simion Tehnoconstruct la Școala Gimnaziala nr.10 din cartierul sucevean Burdujeni va fi inaugurata pe 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei, cu cateva luni inainte de termenul stipulat in contract. Primarul Ion Lungu a declarat ca mai urmeaza sa fie…

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, s-a aflat astazi la deschiderea anului școlar la școala din Baișești la invitația primarului Gheorghe Fron. Iata mesajul transmis de acesta: ”Ce bucurie pentru cei peste 200 de elevi ai Școlii Gimnaziale Baișești sa inceapa prima zi din noul an școlar intr-o…

250 de kilometri de autostrada si drum expres vor fi dați in folosința pana la finalul anului 2024: Anunțul ministrului Transporturilor Pana la finalul lui 2024, vor…