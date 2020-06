Unsprezece polițiști din cadrul structurii specializate in cercetarea furturilor auto din Poliția Capitalei se afla in izolare, dupa ce 9 persoane din serviciu au fost confirmate cu coronavirus, a anunțat vineri instituția. A fost facuta o prima dezinfectare a spațiilor din cladirea in care iși desfașoara activitatea de serviciu, iar la acest moment are loc o noua dezinfectare, a transmis Poliția Capitalei, fara a furniza detalii despre polițiștii diagnosticați cu COVID. Tag-uri Institutii: Poliția Capitalei Sanatate Comunicat de presa