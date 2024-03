Stiri pe aceeasi tema

- Surse citate de Realitatea PLUS susțin ca Gabriela Firea se va autosuspenda din PSD și va candida la alegerile locale in batalia pentru București ca independenta. Declarațiile de pana acum ale președintelui PSD au sugerat faptul ca daca cele doua mari partide vor merge in alegerile pentru București…

- Surse citate de Realitatea PLUS susțin ca Gabriela Firea se va autosuspenda din PSD și va candida la alegerile locale in batalia pentru București ca independenta. Declarațiile de pana acum ale președintelui PSD au sugerat faptul ca daca cele doua mari partide vor merge in alegerile pentru București…

- In exclusivitate pentru Bugetul.ro, Gabriela Firea a vorbit despre dezamagirea pe care o simte in urma deciziilor luate pe ultima suta de metri de guvernanți!"Anul trecut eram candidatul comun cert al Alianței PSD-PNL la Bucuresti, fiind candidatul cel mai bine plasat in toate sondajele. (...) A urmat…

- PSD și PNL continua sa caute un candidat pentru Primaria Capitalei. Spun ca se sondeaza pentru a-l aduce in fața pe cel mai bine clasat. Nu se ințeleg. Ar mai dura doua saptamani pina la anunțul oficial. Gabriela Firea pare sa fie tot mai departe de acest deziderat, in timp ce Sebastian Burduja, anunțat…

- PSD și PNL continua sa caute un candidat pentru Primaria Capitalei. Spun ca se sondeaza pentru a-l aduce in fața pe cel mai bine clasat. Nu se ințeleg. Ar mai dura doua saptamani pina la anunțul oficial. Gabriela Firea pare sa fie tot mai departe de acest deziderat, in timp ce Sebastian Burduja, anunțat…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat luni, 26 februarie, la Digi24, ca „vom cauta soluții cu PSD” și se va cauta „profilul potrivit pentru a prezenta un proiect pentru București”, dar momentan soluția PNL pentru Primaria Capitalei este Sebastian Burduja, ministrul liberal al energiei.„PNL…

- "Cu privire la domnul președinte Ciolacu de a candida la Primaria Capitalei, in primul rand, domnia sa trebuie sa spuna public daca este reala sau nu informația. Mie personal mi-a transmis ca nu afost o știre corecta, dar totul este posibil", a declarat Firea. Ea a precizat ca nu știe cine a aruncat…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat marti ca este „un candidat valabil” pentru fotoliul de primar general al Capitalei. „Sunt un candidat valabil pentru Bucuresti, prin forta mea de munca, prin energia mea, (…) cunosc foarte bine problemele administrative, cunosc, de asemenea, Capitala…