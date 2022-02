Nouă migranţi afgani, prinşi la frontieră ascuşi într-un TIR care ieşea din ţară Noua migranti din Afganistan au fost descoperiti ascunsi intr-un TIR incarcat cu marfuri care a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei Varsand, inainte de a iesit din tara pentru a merge in Germania. Potrivit unui comunicat transmis, marti, de Politia de Frontiera, soferul TIR-ului este roman si transporta sticla pentru semineuri si combine frigorifice pentru o firma din Germania. “In urma efectuarii controlului amanuntit al mijlocului de transport, in interiorul acestuia au fost descoperiti, ascunsi in compartimentul marfa, noua cetateni straini. Persoanele au fost preluate si transportate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

