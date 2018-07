Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian știe cum sa faca bani! O demonstreaza pe Instagram. Acolo, are peste 114 milioane de urmaritori, deci mesajele ei ajung in cel mai scurt timp la o mulțime de oameni. Ultima fotografie pe care a postat-o pe contul ei de Instagram i-a adus nu mai puțin de 5 milioane de dolari in doar...…

- Pierce Brosnan și soția sa, Keely Shaye Smith, au sarbatorit 25 de ani de cand sunt impreuna. Actorul de 65 de ani a marcat momentul public, transmițandu-i un mesaj pe Instagram. Joi, Brosnan a postat pe pagina sa de socializare o fotografie in care iși imbrațișeaza soția și in care ii mulțumește pentru…

- Leonardo DiCaprio a publicat pe pagina sa de Instagram prima fotografie alaturi de Brad Pitt pe platourile de filmare de la filmul regizat de Quentin Tarantino, „Once Upon a Time in Hollywood”. Leonardo Di Caprio il joaca pe fostul star TV Rick Dalton, in timp ce Pitt il portretizeaza pe Cliff Booth,…

- Facebook devine tot mai desuet iar tinerii ii intorc spatele: adolescentii americani prefera tot mai mult alte retele de socializare, mai axate pe fotografii si videoclipuri, potrivit unui studiu publicat joi si preluat de AFP, informeaza Agerpres.Potrivit unui sondaj realizat de Pew Research…

- Facebook devine tot mai desuet iar tinerii îi întorc spatele: adolescentii americani prefera tot mai mult alte retele de socializare, mai axate pe fotografii si videoclipuri, potrivit unui studiu publicat joi si preluat de AFP. Potrivit unui sondaj realizat de Pew Research…

- Prințul Carl Philip al Suediei și soția, Prințesa Sofia, și-au facut publice conturile oficiale de Instagram și și-au invitat admiratorii sa traga o privire la viața regala suedeza. Spre deosebire de alte Case Regale europene, Casa Regala din Suedia a decis sa fie activa pe social media, membrii familiei…

- In timp ce mulți adolescenți abia așteapta sa ajunga la varsta la care parinții nu-i mai obliga sa-i insoțeasca in vacanțe sau la diverse petreceri, copiii lui Carmen Negoița sunt total opusul. Chiar daca nu mai petrec atat de mult timp impreuna, ca pe vremea cand erau mai mici, Harry și Ingrid nu fug…