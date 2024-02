Stiri pe aceeasi tema

- O scena revoltatoare a avut loc la Judecatoria Mangalia, unde s-a amanat procesul lui Vlad Pascu, tanarul care a provocat tragedia de la 2 Mai. Judecatoarea l-a intrebat pe tatal baiatului care a murit in accident daca fiul sau e in sala. Barbatul a izbucnit in lacrimi pe treptele judecatoriei. Procesul…

- Procesul lui Vlad Pascu, baiatul de 19 ani care, drogat fiind, a intrat cu mașina in doua grupuri de opt tineri la 2 Mai, iar doi studenți au murit, in vara anului trecut, a avut primul termen joi, la Judecatoria Mangalia.Procesul a fost amanat, insa, la cererea lui Vlad Pascu, care nu a fost reprezentat…

- Parintii tinerilor morti la 2 Mai in accidentul produs de Vlad Pascu au fost nemultumiti de faptul ca procesul care trebuia sa inceapa joi, la ora 9.00, a fost amanat pentru ora 12.30, dar si de atitudinea avuta de judecatoare. Ei sustin ca aceasta mesteca guma atunci cand a intrat in sala. ”Copilul…

- Vlad Pascu, individul care s-a urcat drogat la volan si a ucis doi studenti, a cerut o mediere cu familiile victimelor. In cadrul intalnirii propuse pentru finalul acestei luni, rudele victimelor sunt invitate sa spuna ce pretentii materiale au de la inculpat. Insa avocatul Robertei, una dintre tinerele…

- Vlad Matei Pascu a depus o cerere de mediere, printr-un mediator din București, catre familia Robertei Dragomir, una dintre victimele tragediei rutiere pe care a provocat-o la 19 august 2023, pe șoseaua de la 2 Mai (Constanța).