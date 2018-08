Stiri pe aceeasi tema

- O afacere de nisa, profitabila si ″dulce″⁣ ca profit, prinde contur si in Romania. Mai multi fermieri au decis sa investeasca in plantatii de aluni. Costurile de intretinere sunt mici, iar...

- Zonele din apropierea Garii de Nord din Timisoara continua sa fie pe placul hotilor de buzunare. Zilele trecute, un trecator care se deplasa pe Bulevardul Republicii a ramas fara 900 de lei, dupa ce un hoț i-a furat portofelul din buzunar. Barbatul a apelat la ajutorul politistilor din Timisoara, care…

- Ultimul sfarșit de saptamana al lunii iulie aduce la Timisoara un eveniment deosebit, care marcheaza o reintalnire a melomanilor cu legendara formatie Compact B. Trupa ii are in componenta pe Adrian Ordean, Leluț Vasilescu, Leo Iorga, Costi Camarașan, Adrian “Coco” Tinca și Adrian Kiseleff. Formația…

- Una din surprizele celei de-a șasea ediții a festivalului Jazz TM – eveniment care s-a desfașurat recent in mai multe locații din centrul Timișoarei – a fost, pentru mulți, recitalul proiectului local Trompetre. Concertul desfașurat in prima zi a festivalului a avut parte de un feedback cat se poate…

- Ceea ce pana acum parea doar un zvon tinde sa devina realitate. Daily Mail anunța ca transferul lui Florin Nița (31 de ani) la Wolverhampton s-ar putea realiza curand. Negocierile dintre Rui Patricio și clubul proaspat promovat in Premier League sunt in impas și au șanse tot mai mici de reușita, insa…

- Lucrarile de reabilitare a Parcului Alpinet, unul dintre cele mai frumoase din Timișoara, se apropie de final, iar autoritațile estimeaza... The post Parcul Alpinet, unul dintre cele mai frumoase din Timișoara, prinde contur appeared first on Renasterea banateana .

- Imaginile omagiului adus tinerei care iubea mașinile și motoarele puternice au fost facute publice pe o rețea de socializare, de catre prietenii Adelinei. Cei prezenți au fost impatimiți ai vitezei și adrenalinei din Arad și Timișoara. Zeci de mașini, in special BMW-uri, marca pe care o indragea…

- Un parlamentar social-democrat a afirmat, recent, ca executivul a alocat suma necesara pentru refacerea Parcului din statiunea... The post Gazon nou, presarat cu tei, ienuperi, tuia si alti arbusti. Aflați in ce stațiune din vestul țarii prinde contur un minunat colț de verdeața appeared first on Renasterea…