Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a alaturat jucatorilor de tenis din intreaga lume care doneaza bani pentru victimele incendiilor din Australia.Daca mai mulți jucatori de tenis au anunțat ca vor contribui cu bani in urma așilor pe care ii vor reuși in meciuri, sportiva din Romania va da bani pentru fiecare moment in…

- Activista pentru mediu Greta Thunberg a împlinit vineri 17 ani. De ziua ei, a ramas fidela rutinei sale si a protestat în fata Parlamentului Suediei din Stockholm, în cadrul actiunilor saptamânale prin care solicita politicienilor sa adopte urgent masuri de limitare a efectelor…

- Beyonce a incheiat un parteneriat cu Adidas pentru a lansa o colecție vestimentara de gen neutru. Adidas va incepe sa vanda noua colecție conceputa impreuna cu Beyonce din 18 ianuarie, intr-o relansare a marcii sale Ivy Park, care include pantofi, haine și accesorii, in mare parte in nuanțe de maro,…

- Ambasadorii statelor UE au fost de acord cu o noua prelungire a termenului la care Marea Britanie ar trebui sa paraseasca Uniunea Europeana, a anuntat astazi, pe Twitter, Presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Noul termen este pe 31 ianuarie 2020 The EU27 has agreed that it will accept the…

- Cele 27 de state care vor ramane in Uniunea Europeana au decis luni, la Bruxelles, sa accepte solicitarea Londrei de amanare a Brexitului cu trei luni, pana la 31 ianuarie 2020, a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, transmit AFP si dpa, preluate de Agerpres. Propunerea…

- Cererea de amanare a datei de iesire a Regatului Unit din Uniunea Europeana este discutata marți seara de Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu liderii țarilor UE. "Presedintele Consiliului European ii consulta marti seara pe liderii din UE cu privire la cererea depusa de Regatul Unit pentru…

- Colectia „Travelin’ Thru, 1967- 1969”, care cuprinde in mare parte inregistrari ale lui Bob Dylan cu Johnny Cash, va fi lansata pe 1 noiembrie, iar primul extras este „Wanted Man”, potrivit news.ro.Versiunea „Wanted Man”, insotita de un videoclip compus din imagini suprinse in timpul inregistrarilor…