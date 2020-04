Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza pandemiei noului coronavirus, presedintele rus Vladimir Putin a decis, joi, sa amane parada militara anuala de la 9 mai, prin care Moscova sarbatoreste victoria impotriva Germaniei naziste.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a hotarat joi sa amane parada militara anuala de la 9 mai, prin care Moscova sarbatoreste victoria impotriva Germaniei naziste, din cauza pandemiei noului coronavirus, acesta fiind al doilea eveniment major la care Kremlinul a fost nevoit sa renunte, relateaza AFP.…

- Din cauza coronavirusului, presedintele rus Vladimir Putin s-a hotarat joi sa amane parada militara din 9 mai, prin care Moscova sarbatoreste anual victoria impotriva Germaniei naziste. Este al doilea eveniment major la care Kremlinul a fost nevoit sa renunte, relateaza AFP.

- Un avion incarcat cu echipamente medicale, trimis de Rusia pentru a sprijini Statele Unite in lupta impotriva coronavirsului, a aterizat miercuri dupa-amiaza la New York, a anunțat misiunea diplomatica rusa la ONU, potrivit NBC . #HappeningNow : Medical supplies sent by Russia to the US will help local…

- Un avion incarcat cu ajutor umanitar, trimis de Rusia pentru a sprijini Statele Unite in lupta impotriva coronavirsului, a aterizat miercuri dupa-amiaza la New York, a facut cunoscut misiunea diplomatica rusa la ONU, scrie AFP, preluata de Agerpres.Imagini difuzate pe contul de Twitter al misiunii au…

- ”Totul e sub control”, asigura președintele rus. Motivele foarte politice care îl determina sa minimizeze amploarea flagelului. Denunțul vine din partea unuia din cei mai apropiați aliați ai Moscovei: Alexandr Lukașenko, presedintele autoritar al Belarusului. “Infectarea cu coronavirus…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Rusia a invitat joi armata franceza sa participe la parada militara organizata in Piata Rosie din Moscova la 9 mai pentru celebrarea a 75 de ani de la "victoria asupra Germaniei fasciste", informeaza AFP. "Onoram profund memoria soldatilor francezi care au luptat alaturi de Armata Rosie…