Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele complet vaccinate sunt de 11 ori mai putin susceptibile sa moara din cauza COVID-19 si de 10 ori mai putin susceptibile sa fie spitalizate, dupa ce varianta Delta, mai contagioasa, a devenit tulpina dominanta a virusului in Statele Unite, au declarat oficiali americani din domeniul sanatatii.…

- Persoanele complet vaccinate sunt de 11 ori mai putin susceptibile sa moara din cauza COVID-19 si de 10 ori mai putin susceptibile sa fie spitalizate, dupa ce varianta Delta, mai contagioasa, a devenit tulpina dominanta a virusului in Statele Unite, au declarat vineri oficiali americani din domeniul…

- Anunțul vine dupa ce administratia de la Washington a anuntat ca Statele Unite incep in septembrie vaccinarea populatiei cu a treia doza, relateaza Agerpres.„Vom primi vaccinurile de consolidare”, a anuntat Biden intr-un interviu acordat postului ABC News si difuzat joi.Autoritatile americane anuntasera…

- Exista semne preliminare conform carora persoanele vaccinate anti-COVID-19 ar putea transmite varianta Delta (varianta indiana) a coronavirusului la fel de usor ca persoanele nevaccinate, au anuntat vineri cercetatorii de la Public Health England (PHE), informeaza Reuters. Aceasta ipoteza…

- La mai bine de doua luni de cand oficialii americani anunțau ca persoanele vaccinate pot renunța la masca de protecție , Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor recomanda persoanelor vaccinate purtarea maștilor in locurile publice, la interior, din cauza variantei Delta, informeaza Agerpres ,…

- Doctorul Anthony Fauci a subliniat ca 99% din americanii care au murit din cauza COVID-19 in luna iunie nu erau vaccinați, dupa cum arata The Guardian . Statistica este ingrijoratoare, in condițiile in care varianta Delta de coronavirus se extinde cu rapiditate, iar neincrederea in vaccinuri inca este…

- Varianta Delta a devenit tulpina dominanta de Covid-19 in Statele Unite, potrivit unei modelari de date efectuata de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), transmite Reuters. Estimarile CDC arata ca varianta Delta a devenit dominanta in tara pe parcursul a doua saptamani incheiate pe…

- 51,7% din cazurile de infectare din Statele Unite sunt legate de tulpina Delta a coronavirusului, in timp ce proportia cazurilor legate de varianta Alpha, identificata prima oara in Marea Britanie si care a fost dominanta in Statele Unite pana acum, a scazut la 28,7%, potrivit unei modelari de date…