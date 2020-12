Statele Unite au inregistrat marti un nou record de infectari zilnice cu Covid-19, peste 248.000 de cazuri fiind confirmate in 24 de ore, informeaza agerpres . In acelasi interval, aceasta tara, confruntata cu o recrudescenta a epidemiei de peste o luna, a raportat alte 2.706 de decese asociate Covid-19. Recordurile de infectari au fost doborate constant in ultimele doua saptamani in Statele Unite. Pragul de 200.000 de cazuri zilnice a fost depasit de zece ori in ultimele 13 zile. Pandemie incetinește in Midwest și se intețește in nord-est si in vest Numarul persoanelor spitalizate se afla de…