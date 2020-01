Nou record de box-office mondial pentru gigantul de divertisment Disney

Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetraje cu supereroi si doua animatii au inregistrat cele mai mari incasari anul acesta, cand opt dintre primele zece filme au depasit pragul de 1 miliard de dolari, iar Disney a dominat piata, potrivit News.roPrimele zece filmele care au generat cele mai mari incasari anul acesta inseamna,…

- Incidentul s-a petrecut intr-un cinematograf din Vancouver,Canada, in timpul proiecției celui mai recent film al francizei, „The Rise of Skywalker”.Chiar la inceputul filmului, un barbat aflat in sala de cinema a crezut ca primește un apel de la dadaca copiilor sai, așa ca și-a scos telefonul, scrie…

- "Avengers: Endgame" a pus capat dominatiei de 10 ani a lungmetrajului "Avatar" in box-office-ul mondial din toate timpurile si a devenit in 2019 filmul cu cele mai mari incasari din istoria cinematografiei, dupa ce a vandut bilete in valoare totala de 2,79 miliarde de dolari. Filmul…

- Disney, impulsionat de incasarile de 919,7 milioane de dolari obtinute de filmul de animatie „Frozen II", a devenit duminica primul studio din istoria cinematografiei care a reusit sa depaseasca pragul de 10 miliarde de dolari in box-office-ul sau anual, informeaza deadline.com.

- Fuziunea dintre Fiat Chrysler și deținatorul Peugeot, grupul francez PSA, va fi finalizata la inceputul lunii decembrie, transmite Reuters citand o sursa apropiata negocierilor, potrivit Mediafax.Cele doua companii au anunțat ca au ajuns la un acord de principiu pentru fuziunea ce va crea…