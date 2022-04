Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA anunta, marti, ca un vagon din compunerea unui tren privat de marfa s-a rasturnat in timpul manevrei garniturii de la linia 4 la linia 2, in halta Diosig, iar alte doua au deraiat. „Trenul privat de marfa, care apartine operatorului privat Cargo Trans…

- Președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania, Rodrigo Maxim, care de ceva timp amenința cu greva generala, susține ca se zbate pentru interesul și salariile ceferiștilor, dar, el, in realitate, este remunerat regește, fiind mai bine platit decat orice angajat și director…

- Doua vagoane ale unui tren privat de marfa, care transporta cereale, au deraiat, joi seara, la iesirea din statia Ciucea, judetul Cluj, astfel ca traficul feroviar este intrerupt. Pasagerii trenurilor care tranziteaza zona sunt transportati cu mijloace auto intre statiile CF Poieni si Piatra Craiului,…

- Un tanar de 16 ani, care conducea un autoturism pe un drum din județul Cluj, a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat pe calea ferata! Tanarul a fost transportat la o unitate medicala, pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un traseu de cale ferata de aproximativ 160 de kilometri, de la Cluj-Napoca la Oradea și pana la Episcopia Bihor, urmeaza sa intre in lucrari de electrificare. Electrificarea cailor ferate in Romania a inceput in anul 1959, cu traseul Brașov-Predeal, finalizat in 1965. Pe tronsonul Cluj – Apahida –…