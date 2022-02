Stiri pe aceeasi tema

- Reorganizarea mai multor institutii, prin care ar trebui eficientizate ministere ca Transporturile si Finantele, are loc printr-o crestere cu peste 10% a numarului de angajati, inclusiv suplimentarea functiilor de conducere, ocupate de oameni politici.

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatatii, Adriana Pistol, a afirmat ca testarea copiilor de doua ori pe saptamana face diferenta intre a inchide scoala si a o tine deschisa, mentionand ca prin aceasta metoda pot fi oprite focarele de COVID. „Dat fiind faptul ca la nivelul scolilor inca nu…

- Razboiul dintre conducerea Societații de Transport București (STB) și sindicaliști continua, luni, in a cincea zi de greva. Consiliul de Administrație al STB condiționeaza o intalnire cu sindicaliștii de reluarea lucrului. Sindicaliștii, in schimb, susțin ca vor relua lucrul doar dupa plecarea directorului…

- ZIUA de CLUJ a scris inca din luna noiembrie a anului trecut despre gunoaiele care s-au adunat in laguna proaspat formata la Cluj-Napoca pe promenada Somesului, in dreptul Salii Sporturilor „Horia Demian”, „rasarite” ca urmare a lucrarilor de modernizare a malurilor raului.

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni cu Rusia privind arhitectura de securitate, avertismentele occidentale in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei, au fost ferme in respingerea propunerilor de securitate ale Rusiei…

- Alege vopseaua potrivita pentru protejarea pereților Vopselele lavabile se folosesc atat in interiorul unei cladiri, cat și in exteriorul acesteia. In funcție de rezultatul final dorit se alege tipul de vopsea. Nu se pot folosi cele de interior la exterior și vice-versa, din cauza proprietaților pe…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, considera ca este „un abuz de putere” revocarea sa din functie, care a fost solicitata, marti, de noua majoritate PNL-PSD-UDMR. „Este un abuz de putere”, a spus Dragu in sedinta Senatului in care se va vota revocarea sa din functie. Ea a invocat stabilitatea institutionala,…

