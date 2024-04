Stiri pe aceeasi tema

- 1184 i.Hr.: Razboiul troian. Potrivit legendei, grecii intra in Troia folosind un cal. Mai precis o namila de cal din lemn, in care se pitisera niște oșteni, claie peste gramada, ca sa le faca o surpriza, ce-i drept defel placuta, aparatorilor cetații. Concluzia e ca uneori și calul de dar ar trebui…

- Se sarbatorește Ziua Pamantului. Ideea unei zile a Pamantului i-a venit unui senator american, Gaylord Nelson pe numele sau, in 1970, ea avand menirea de a trezi clasa politica din dezinteresul fața de mediu. Unii nu s-au trezit nici pana azi și nici nu par sa-și fi pus ceasul sa sune. 1500 : Navigatorul …

- Costica Buceschi a reușit in Turcia ceva ce nu a mai reușit nimeni pana acum. Sa califice naționala de handbal feminin a Turciei la Campionatul European de Handbal care va avea loc la finele acestui an. Intr-un interviu acordat exclusiv „Ziarmm.ro”, Costica Buceschi a declarat ca in acest moment urmeaza…

- Cel ce a fost numit sa duca mai departe numele artistic Dassin, fiul iconului șansonetei (artistul fenomen social al anilor ’70 care a murit in plina glorie mondiala, la doar 41 de ani), Johnattan Dassin va face auzite toate marile succese lasate de tatal sau. ”Salut”, ”A toi”, ”Les Champs-Elysees”,…

- Gorghiu susține ca instanța de fond din Franța a respins predarea lui Paul de Romania, invocand compunerea nelegala a completului de judecata.Mai exact, faptul ca unul dintre judecatori nu ar fi depus juramantul la investirea in funcție. Autoritațile romane incearca de mai bine de trei ani sa il aduca…

- Statele Unite ale Americii dețin cea mai mare rezerva de aur din lume, aproape cat rezervele de aur ale urmatoarelor 3 țari din topul statelor cu cele mai mari rezerve: Germania, Italia și Franța. Topul e completat de Rusia, China și Elveția. Calculata pe cap de locuitor, rezervele de aur arata un cu…

- Potrivit legislației in vigoare, anumiți conducatori auto nu mai sunt obligati sa plateasca impozit auto in acest an. Proprietarii de mașini din Romania sunt obligați sa plateasca impozitul auto la plafoanele stabilite, insa in Codul Fiscal sunt menționate categoriile de șoferi care sunt scutiți de…

- In atenția senatorilor se afla o propunere legislativa pentru modificarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. Mai exact se dorește schimbarea duratei mandatului aleșilor locali de la 4 la cinci ani. Cand spunem aleși locali ne referim la primari, viceprimari, consilieri…