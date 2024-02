Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care au obtinut premii la olimpiade scolare sau medalii la concursuri recunoscute de Ministerul Educatiei se pot inscrie in clasa a IX-a, in anul scolar 2024 – 2025, fara sustinerea Evaluarii Nationale. Proiectul se afla in consultare publica, anunța ministerul, conform News.ro.

- Ministerul Educației a anunțat, in urma cu puțin timp, cand va avea loc simularea probelor scrise la Bacalaureatul din 2024. Aceasta proba le ofera astfel elevilor oportunitatea de a se familiariza cu experienta examenului maturitatii. Iata calendarul probelor scrise!

- Ministerul Educației a dat publicitații rezultatele unei cercetari privind neparticiparea elevilor la Evaluarea Naționala pentru clasa a VIII-a și la examenul național de Bacalaureat 2023, realizat pe baza datelor a aproape 176.000 elevi, din peste 5.800 școli.

- Specialistii Ministerului educatiei au analizat, pentru prima data, motivele pentru care nu toti elevii din anii terminali au sustinut examenele nationale. In urma analizarii rapoartelor, s-a dispus ca elevii din anii terminali, care in anul scolar anterior au avut media generala mai mica de 7 sa participe…

- ”Unitatea de Cercetare in Educatie din cadrul Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie, institutie aflata in subordinea Ministerului Educatiei, a publicat Rapoartele de cercetare privind neparticiparea elevilor la evaluarea nationala pentru clasa a VIII-a si la examenul national de bacalaureat…

- A fost publicat raportul privind rezultatele obținute de elevii din Republica Moldova in Programul pentru Evaluarea Internaționala a Elevilor PISA 2022. Rezultatele Republicii Moldova in cadrul acestui program au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetarii și Agenția Naționala pentru Curriculum…

