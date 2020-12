Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a suspendat luni aplicarea prevederilor legii prin care Serviciul de Informații și Securitate (SIS) este trecut din subordinea președintelui in cea a Parlamentului, pana la soluționarea de fond a cauzei.

- Serviciul de Informații și Securitate a trecut din nou drumul. Instituția a trecut, din nou, in subordinea Parlamentului, de la Președinție, printr-un proiect de lege votat in doua lecturi de catre 51 de deputați.

- Partidul Acțiune și Solidaritate a cerut in cadrul ședinței de astazi a Parlamentului excluderea proiectului de lege privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova. Amendamentul, insa, nu a intrunit numarul necesar de voturi.

- Sute de oameni s-au adunat in fata Parlamentului de la Chisinau joi, 3 decembrie, la solicitarea presedintelui ales, Maia Sandu. Manifestantii protesteaza fata de initiativa deputatilor lui Igor Dodon prin care se doreste reducerea atributiilor noului presedinte. Mai exact, socialistii vor sa transfere…

- Autorii proiectului PSRM prin care Serviciul de Informații și Securitate a trecut in 2019 in subordinea Presedintiei s-au razgandit și vor sa transfere din nou SIS-ul in coordonarea Parlamentului.

- Socialistii lui Igor Dodon au inreigstrat in Parlament un proiect de lege prin care vor sa transfere Serviciul de Informatii si Securitate din subordinea Presedintiei, in subordinea Parlamentului.

- Rusia s-a aflat in spatele atacului cibernetic lansat asupra parlamentului norvegian in august, a declarat, marti, sefa diplomatiei norvegiene, Ine Eriksen Soereide, citata de Reuters. „In baza...

