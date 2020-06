Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Vidrean a fost condamnat, pe 5 iunie, de Tribunalul Cluj la șapte ani și șase luni de inchisoare, pentru comiterea infracțiunii de ultraj sub forma tentativei de omor, informeaza stiridecluj.ro. Sentința nu este definitiva și poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile.Agresiunea a avut loc…

- Ministerul Justitiei a transmis ca autoritatile chineze au amanat transferul in țara al profesorului Marius Balo, din cauza restricțiilor anti-COVID. Romanul a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru o infracțiune de frauda contractuala, iar in prezent se afla in detentie intr-un penitenciar din…

- Un tribunal militar din Vietnam l-a condamnat vineri pe un fost ministru adjunct al apararii acuzat ca a permis ca trei loturi de pamant din Orasul Ho Chi Minh sa fie transferate ilegal unor investitori privati de la Fortele navale la patru ani de inchisoare, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Un barbat a fost condamnat de Judecatoria Cluj-Napoca la 6 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a tușit intenționat de la o distanța de 1-2 metri spre un polițist local. Clujeanul și-a recunoscut faptele și a scapat fara condamnare cu inchisoare, fiind acuzat de ultraj.Sentința din 21 aprilie nu…

- Un barbat care a fost prins furand masti chirurgicale de la un spital din Londra a fost condamnat la trei luni de inchisoare, a declarat miercuri politia, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Ca urmare a izbucnirii epidemiei de COVID-19, exista in prezent o cerere globala uriasa pentru masti atat…

- Miroslav Marcek, fost militar, a fost condamnat, de tribunalul specializat din Slovacia, la 23 de ani de inchisoare pentru uciderea prin impuscare a jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale Martina Kusnirova, in februarie 2018, scrie Reuters.