Norii planetei Venus ar putea ascunde ceva (VIDEO) Ar putea exista forme de viața care produc amoniac in norii lui Venus și care sunt „foarte diferite de orice am vazut”? Cercetatorii spun ca da. Gazul incolor, un compus de azot și hidrogen, ar putea indica reacții chimice care ar face planeta, aflata la 47,34 milioane de kilometri de Pamant, mai locuibila pentru viața extraterestra. Potrivit oamenilor de știința, amoniacul este un deșeu obișnuit ramas de la organismele acvatice. Prezența sa in atmosfera superioara a lui Venus i-a derutat pe astronomi inca din anii 1970, iar aceiași oameni de știința cred ca nu este produs de nicio forța cunoscuta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

