- Nordis Group a cumparat, in județul Constanța, terenuri noi cu o suprafața de 23.000 mp, pe care a extinde complexul Nordis Mamaia 5*****. Astfel, acesta devine cea mai mare dezvoltare hoteliera și rezidențiala din Romania, cu investiții totale de peste 200 de milioane de euro. Construcția la aceasta…

- ​Firmele mici și mijlocii din România vor putea obține în anul 2021 finanțari în valoare totala de 15-20 de milioane de euro, în schimbul unor pachete de parți sociale din afaceri, printr-un fond de investiții românesc susținut de Uniunea Europeana.Citește mai departe…

- Studiu Colliers 12 martie 2021: 2020 a fost unul dintre cei mai slabi ani din ultimul deceniu pentru piața de birouri din București din perspectiva cererii, reflectand incertitudinile generate de efectele pandemiei de Covid-19 asupra planurilor chiriașilor. Cererea totala a scazut cu aproximativ 40%…

- Alba este printre puținele județe din Romania care iși permit ca in acest an sa aloce aproape jumatate din buget pentru investiții, a declarat Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba. ”220 de milioane de lei este bugetul propriu al Consiliului Județean Alba, diferența pana la totalul…

- Cererea de spații de birouri la nivelul Bucureștiului va crește cu 20%-30% in acest an, in condițiile in care o buna parte din marii chiriași au ieșit din expectativa și iși evalueaza activ opțiunile pentru optimizarea necesarului de spații, potrivit consultanților firmei Cushman & Wakefield Echinox.…

- Cererea de pe piata sectorului industrial si logistic a crescut in Romania cu 72%, in 2020, fata de anul precedent, pana la aproape 784.000 de metri patrati in tranzactii de leasing, releva raportul anual publicat, marti, de Colliers. Stocul total de spatii industriale si logistice moderne…

- ”In momentul de fața, exista aproximativ 60.000 de bugetari care sunt platiți cu salariul minim pe economie, iar in privat, aproximativ 1,3 milioane de angajați. In total, in țara avem 1,7 milioane de angajați platiți cu salariul minim. Peste 800.000 de pensionari primesc pensia minima. Dincolo de discuția…