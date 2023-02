Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic front atmosferic de origine arctica s-a abatut vineri asupra nord-estului Statelor Unite, amenintand sa stabileasca noi recorduri de temperaturi negative in multe zone, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

- Orașul Yakutsk din estul Siberiei, cunoscut drept unul dintre cele mai reci locuri din lume, a avut parte de frig pentru o perioada neobișnuit de lunga de timp, iar locuitorii din zona, deși obișnuiți cu astfel de temperaturi, trebuie sa ia masuri suplimentare pentru a se incalzi, scrie The Guardian…

- Apele din jurul Insulei de Sud din Noua Zeelanda sunt cu pana la 6 grade Celsius mai calde decat in mod obisnuit din cauza schimbarilor climatice, a fenomenului meteorologic La Nina si a unei serii de sisteme de presiune ridicata, au anuntat oamenii de stiinta, transmite luni Reuters. Fii…

- Ninsorile abundente si temperaturile polare care afecteaza Statele Unite in apropierea Craciunului sunt provocate de un fenomen meteorologic denumit ”bomba depresionara”, cauzat de un ciclon care se intensifica foarte rapid, dar al carui caracter exceptional este conferit de un front atmosferic arctic…

- Valorile termice continua sa creasca in aproape toata țara, astfel ca vremea va fi mult mai calda decat in mod obișnuit. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 8 și 18 grade Celsius, chiar 20 in Lunca Dunarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O masa de aer cald va aduce valori de pana la 19 de grade Celsius in sud-estul țarii, apoi vremea se va raci brusc, urmand ca, in depresiuni, sa se inregistreze temperaturi negative, de pana la minus 15 grade Celsius, a transmis, pentru Digi 24 , Elena Mateescu, directorul ANM. „In urmatoarele zile…

- Serviciul de informatii al Canadei a afirmat ca investigheaza "rapoarte credibile" cu privire la amenintari cu moartea din partea Iranului, impotriva unor persoane care locuiesc in Canada. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat, luni, cu ocazia Conferintei ONU pe tema modificarilor climatice (COP 27), ca vrea sa intensifice "presiunile" asupra Statelor Unite si Chinei pentru a ajuta impreuna cu Uniunea Europeana tarile sarace afe