Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au discutat, marti seara, in sedinta Biroului Politic National despre nominalizarile la sefia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Curtea de Conturi si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD).Potrivit unor surse liberale, discutiile au vizat identificarea…

- Liberalii au discutat, marti seara, in sedinta Biroului Politic National (BPN) reunit in sistem de videoconferinta despre candidaturile la alegerile locale.Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor ca sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Bucurestiului…

- Liberalii au discutat, marti seara, in sedinta Biroului Politic National (BPN) reunit in sistem de videoconferinta despre candidaturile la alegerile locale. Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor ca sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Bucurestiului este…

- Pana pe 18 iunie se pot depune la Parlament candidaturile pentru pozitiile calde de la ASF, ANRE, CNCD, Consiliul Legislativ si Curtea de Conturi. Ca de obicei, posturile sunt supuse negocierii dintre principalele partide din legislativ, PSD si PNL.Vezi și: Mugur Isarescu a fost executat la…

- Parlamentul se va reuni, pe 17 iunie, pentru a se aproba numiri in mai multe posturi din ASF, CNCD, ANRE, Consiliul Legislativ si Curtea de Conturi, institutii subordonate forului legislativ.In urma negocierilor, PSD il va propune pe Nicu Marcu pentru sefia ASF, au declarat pentru Libertatea surse parlamentare.Postul…

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie, transmite Agerpres. Potrivit unor surse, presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului…

- In așteptarea unei decizii in Parlament cu privire la noul șef al ASF, senatorul PSD care s-a inscris in cursa pentru conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara nu a ocolit subiectul scandalurilor din ultima perioada, din jurul acestei instituții, dar nici unele decizii luate la nivelul ASF-ului.…

- Liberalii au discutat in sedinta Biroului Politic National (BPN) care s-a desfasurat marti in sistem videoconferinta despre masurile de relaxare dupa incetarea starii de urgenta. Potrivit unor surse liberale, presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a transmis ca dupa 15 mai se vor putea relua pescuitul…