Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul fost șef al ASF, Nicu Marcu, va fi prorector al ASE in urmatorii patru ani. El face parte din echipa rectorului Nicolae Istudor. Nicu Marcu, fostul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) in timpul caruia s-au produs cele mai mari falimente din piața asigurarilor din…

- Doar 20% din cele peste 9,7 milioane de locuinte din Romania sunt asigurate in prezent, in conditiile in care Legea privind asigurarea obligatorie a acestora nu s-a aplicat niciodata in sensul in care a fost scrisa, a afirmat, joi, directorul general al PAID, Nicoleta Radu, la un eveniment de specialitate,…

- Imediat dupa ce, saptamana trecuta, a obținut al treilea mandat de rector al Academiei de Științe Economice (ASE), fiind și singurul candidat, Nicolae Istudor a pregatit impunerea in conducerea instituției a unui personaj extrem de controversat din Romania. Istudor:„Nicu Marcu, cel mai mare specialist…

- In cadrul primei ședințe de guvern din acest an, educația și sanatatea au fost plasate in centrul atenției, evidențiindu-se importanța acordata acestor doua domenii cheie pentru dezvoltarea societații. Guvernul și-a asumat responsabilitatea de a gasi soluții la problemele existente in sistemul sanitar,…

- Ce prime a incasat fosta conducere a ASF, in anul falimentului Euroins. Fostul președinte Nicu Marcu a primit cea mai mare suma Ce prime a incasat fosta conducere a ASF, in anul falimentului Euroins: fostul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, a beneficiat anul trecut…

- Nicu Marcu, fost președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), a beneficiat anul trecut de mai multe prime, iar valoarea totala a acestora este de 122.262 de lei (27.700 de euro). Bonusuri de performanța și vacanța au incasat și alți membri ai conducerii ASF.Marcu a deținut funcția intre…

- Partidul Național Liberal se va implica activ in scopul definitivarii procesului de reforma a statului, un demers necesar evoluției sustenabile a Romaniei, care a fost amanat nejustificat timp de 30 de ani. Guvernul susținut de PNL a inițiat un program complex privind ordonarea cheltuielilor publice,…

- Tarifele polițelor de raspundere civila auto raman neschimbate inca jumatate de an. Anunțul a fost facut de premierul Marcel Ciolacu in ședința de Guvern din 28 decembrie. In urmatoarea jumatate de an șoferii vor avea posibilitatea sa incheie polițe RCA la același preț ca pana acum, plus un procent…