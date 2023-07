Nominalizările la Premiile Emmy 2023! Ce producții TV au obținut cele mai multe nominalizări Academia de Televiziune din USA a anunțat nominalizarile la Premiile Emmy 2023, echivalentele Premiilor Oscar pentru micul ecran. Trofee ce au incununat de-lungul anilor cele mai bune producții de televiziune și performanțe artistice. Serialele ”Succession”, ”The Last of Us” și ”The White Lotus”, toate producții HBO Max, sunt in capul listei pentru ceremonia ce va avea loc pe 18 septembrie, cu nu mai puțin de 74 de nominalizari. ”Succesiunea ” (”Succesion”, serial ce-i are in distribuție pe J. Smith-Cameron, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Alexander Skarsgard și Alan Ruck) a intrunit 27 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru este deranjat de hotelierii din Romania, dar nu numai. Omul de televiziune a ramnit la modul in care japonezii știu sa iși promoveze țara și valorile. Celebrul om de televiziune se afla in vacanța in indepartata Japonie, de unde a postat un mesaj care ar trebui sa ajunga la urechile guvernanților…

- Specialiștii in securitate cibernetica de la Bitdefender au identificat, pe baza noii tehnologii de protecție in timp real App Anomaly, integrata in Bitdefender Mobile Security, o campanie globala de amenințari informatice care vizeaza dispozitivele mobile. Potrivit Bitdefender, aceasta campanie a ramas…

- Dupa 15 ani petrecuți in TVR, Radu Andrei Tudor a ales sa schimbe postul și acum prezinta „NewsTime” la Kanal D2. O provocare pe care o traiește intens in fiecare seara, nu inainte de a savura o cana cu cafea.Plecarea sa din Televiziunea Romana a fost indelung comentata de media. Dupa 15 ani insa, petrecuți…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica recomanda autoritatilor si institutiilor publice din Romania interzicerea descarcarii, instalarii si utilizarii a aplicatiei TikTok pe dispozitivele de serviciu, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES. In sedinta Consiliului Operativ de Securitate…

- Un politician din Romania vinde la restaurantul pe care il are in Cluj-Napoca, o cafea la prețul de 60 de lei. „E mai scumpa decat la Dubai”, spun anumite persoane. Totuși, aceasta bautura costa atat de mult pentru ca are ceva special. Este vorba despre foițe de aur. Președintele PSD Campia Turzii Avram…

- Cu știrile recente despre partajarea parolei Netflix, scandalul „Cleopatra creola”, concedierile Disney+ și largirea accelerata a concurenței, piața serviciilor de streaming este intr-o continua fluctuație,... The post Netflix ramane in continuare „regele” streamingului, dar scade constant in popularitate.…

- Defence Minister Tilvar to co-chair meeting of Defence ministers in B9 Format, in Warsaw.National Defence Minister Angel Tilvar will co-chair on Wednesday, alongside his counterpart from Poland Mariusz Blaszczak, a new meeting of the Defence ministers in the Bucharest 9 Format (B9), which takes place…

- Romania will restrict grain and oilseeds exports from Ukraine, will implement additional security measures for the means of transport transiting the country's territory and will introduce direct customs controls for all agri-food products coming from Ukraine, the Ministry of Agriculture and Development…