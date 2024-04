Stiri pe aceeasi tema

- PRO TV a reușit o adevarata lovitura și a anunțat jurații pentru sezonul 9 al emisiunii MasterChef Romania: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au intors la... The post Se intorc la prima dragoste! Unde au ajuns jurații de la „Chefi la Cuțite” appeared first on Special Arad · ultimele…

- Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au semnat cu Pro TV. Este postul unde cunoscuții bucatari de televiziune au cunoscut faima la scara larga ca jurați MasterChef (2012-2014). In prezet, chefii de televiziune sunt in proces cu Antena 1, post de unde au demisionat dupa noua ani de…

- Loredan Garlgalac lanseaza un atac devastator catre Chefi la cuțite! Singurul Executive chef roman din Marea Britanie nu i-a iertat pe bucatarii aduși de Antena 1 pentru sezonul 13 al emisiunii culinare. Daca pe Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, celebrul bucatar i-a facut cu…

- Catalin Scarlatescu a facut primele declarații despre Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, noii jurați de la „Chefi la cuțite”. Pe toți ii cunoaște bucatarul, avand in vedere ca muncesc in același domeniu. In toamna anului trecut, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu…

- S-a dat startul sezonului cu numarul 13 al emisiunii Chefi la cuțite. Noul sezon, care a avut premiera la TV luni seara, a adus o schimbare de proporții la masa juriului. E primul sezon fara Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu in calitate de jurați ai competiției culinare difuzate…

- Antena 1 s-a despariti de cei trei Chefi, Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, cu care a colaborat in ultimii noua ani dupa ce acestia au refuzat sa mai participe la filmarile pentru sezonul 13 al emisiunii Chefi la Cutite. Scandalul dintre conducerea Antenei și bucatari continua,…

- Vești excelente pentru fanii care se intrebau cand incepe Chefi la Cuțite 2024. Sezonul 13 al celui mai iubit sho este pe cale sa inceapa. Antena 1 a anunțat data premierei, iar acesta va fi primul sezon fara Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Insa, bucuria este cu atat mai mare,…