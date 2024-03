S-a dat startul sezonului cu numarul 13 al emisiunii Chefi la cuțite. Noul sezon, care a avut premiera la TV luni seara, a adus o schimbare de proporții la masa juriului. E primul sezon fara Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu in calitate de jurați ai competiției culinare difuzate de Antena1. In locul lor, […] The post Fanii Chefi la cuțite, pareri dupa prima ediție cu formula de patru noi jurați. „Nu exista chimie intre chefi” first appeared on Ziarul National .