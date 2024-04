Stiri pe aceeasi tema

- PRO TV a reușit o adevarata lovitura și a anunțat jurații pentru sezonul 9 al emisiunii MasterChef Romania: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au intors la... The post Se intorc la prima dragoste! Unde au ajuns jurații de la „Chefi la Cuțite” appeared first on Special Arad · ultimele…

- Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au semnat cu Pro TV. Este postul unde cunoscuții bucatari de televiziune au cunoscut faima la scara larga ca jurați MasterChef (2012-2014). In prezet, chefii de televiziune sunt in proces cu Antena 1, post de unde au demisionat dupa noua ani de…

- E vestea momentului in televiziune! Fanii afla unde ii vor putea vedea din nou la televizor pe cei trei jurați cunoscuți și apreciați in randul telespectatorilor care urmaresc show-uri cu profil culinar! Așteptarea fanilor trio-ului de jurați – Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu…

- Mihai Bendeac, Dan Negru și Chefii la cuțite revin la Antena 1? Mai multe vedete importante au plecat in ultimii ani de la Antena 1. Unii au plecat in tacere, alții cu scandal. Din prima tabara face parte Dan Negru. La inceputul anului 2022, el a plecat de la Antena 1 dupa 22 de ani și s-a mutat la…

- S-a dat startul sezonului cu numarul 13 al emisiunii Chefi la cuțite. Noul sezon, care a avut premiera la TV luni seara, a adus o schimbare de proporții la masa juriului. E primul sezon fara Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu in calitate de jurați ai competiției culinare difuzate…

- Florin Dumitrescu vorbește pentru prima data dupa plecarea din reality-show-ul culinar despre experiența care i-a marcat ultimii 9 ani din viața profesionala. Alaturi de cei doi colegi de breasla – Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea, cei trei bucatari iubiți de o intreaga națiune au șocat cu plecarea…

- Chef Florin Dumitrescu este unul din cei trei demisionarii de la ”Chef la Cuțite”, show-ul culinar de televiziune cu care s-a identificat aproape 10 ani. O perioada a preferat sa fie reținut din pricina proceselor pe care fostul trust le-a intentat lui, dar și celoralți doi jurați ai emisiunii sus amintite…

- Chef Florin Dumitrescu a avut o prima reacție in scandalul cu Antena 1, dupa ce el și colegii sai Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu au decis sa nu mai participe la filmarile unui nou sezon al emisiunii „Chefi la Cuțite”. Dumitrescu vorbește despre notificari pe care le-ar primi de la avocații trustului…