- Ministrul federal pentru cooperare si dezvoltare economica din Germania, Svenja Schulze, a promis Kievului un ajutor suplimentar de 52 de milioane de euro pentru reconstructie, in timpul unei vizite in orasul-port Odesa, in sudul Ucrainei, la aproape un an de la invazia declansata de Rusia, informeaza…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat miercuri, 11 ianuarie, ca a inchis datoriile curente ale Primariei Capitalei, dupa ce a plecat de la o datorie curenta de trei miliarde de lei.El a precizat ca Bucurestiul a trecut pe langa un faliment. ”Pur si simplu pentru ca ani de zile Primaria,…

- Pretul platit de o gospodarie italiana medie pentru aprovizionarea sa cu gaze a crescut cu 64,8% in 2022, fata de anul precedent, a informat Autoritatea de Reglementare in Energie din Italia (ARERA), subliniind impactul razboiului din Ucraina asupra situatiei financiare a familiilor, transmite Reuters.ARERA,…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata, pe timpul noptii, in Pasajul Unirii, incepand din seara zilei de 21 noiembrie și pana pe data de 8 decembrie.Autoritațile au decis montarea a 40 de ventilatoare si a peste 100 de stingatoare.Astfel, in intervalul orar 23.00 - 5.00, soferii care…

- Guvernul german a alocat pentru Ucraina inca un miliard de euro din bugetul de stat pentru 2023, banii fiind destinati apararii impotriva atacurilor cibernetice ruse si strangerii de dovezi care sa ateste savarsirea crimelor de razboi, relateaza Reuters.Germania a fost acuzata ca nu si-a intensificat…

- Luna noiembrie este luna in care conducatorii auto ar trebui sa schimbe anvelopele mașinii, inlocuindu-le pe cele de vara cu cele de iarna, indiferent daca ploua, ninge sau nu.Acest lucru este important in primul rand din cauza temperaturilor, care indiferent de situație seara, noaptea și…

- Compania finlandeza Nokian Tyres a anunțat marți, 1 noiembrie, planurile de a deschide o fabrica de anvelope pentru autoturisme in Romania, relateaza Reuters. Uzina va produce anual 6 milioane de anvelope și va presupune o investiție de 650 de milioane de euro.Finlandezii iși propun sa deschida in Romania…