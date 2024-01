Stiri pe aceeasi tema

- “De la 1 ianuarie au intrat in vigoare o serie de masuri fiscale care vor duce, cu siguranța, la o creștere a inflației”, a declarat profesorul universitar Mircea Cosea. Acesta califica masurile luate de Guvern ca fiind “contrare dezvoltarii economiei, mediului de afaceri, deși acesta este singurul…

- Strasbourg, cunoscut ca și ”capitala Craciunului”, a fost primul oraș european a carui piața centrala a gazduit un targ. Anual, orașul atrage ca un magnet turiștii din intreaga lume. In perioada Craciunului, in Strasbourg se simte magia acestei sarbatori. Pe langa nelipsitul farmec, orașul atrage vizitatorii…

- Turkish Airlines ia in calcul extinderea activitații in Romania. Compania e cunoscuta pentru navele sale de tip wide-body (avioane cu fuselajele mari, care au doua culoare intre scaune). Estimarile realizate de companie arata ca la nivel global, traficul aerian se va dubla pana in 2042, urmand a creste…

- Reforma cabinetului Ciolacu este doar de fațada și numai pe hartie. Realitatea din teren este alta. Anul acesta au fost angajați peste 10.000 de bugetari numai in primele zece luni, asta inseamna cam 1.000 de angajați in plus in fiecare luna. De cateva luni incoace, Guvernul Ciolacu a vorbit numai despre…

- Dan Negru a inceput filmarile pentru ”The Floor”, un nou show de televiziune pentru care Kanal D a platit regește avand in vedere ca formatul este al cereatorului succeselor Big Brother” și ”The Voice”, John de Mol. O combinație intre entertainemt și test de cultura generala la care 49 de concurenți…

- Avem un sistem educațional precar, nu sunt suficienți profesori, sau mulți dintre ei sunt demotivați. Poate ca știam asta deja, dar un raport recent al grupului bancar Erste ne-o comunica raspicat: un copil nascut astazi in Romania isi atinge doar 58% din potentialul productiv, cel mai scazut nivel…

- Grupul PPC din Grecia a anuntat miercuri finalizarea tranzactiei prin care a achizitionat participatiile detinute de catre Grupul Enel in Romania. In conformitate cu contractul de vanzare, semnat in data de 9 martie 2023, PPC a platit aproximativ 1,240 miliarde de euro, echivalentul unei valori a companiilor…