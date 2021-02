Noile reguli obligatorii impuse de WhatsApp. Ce se intampla daca nu le respecti

WhatsApp a detaliat modul in care vor fi afectati utilizatorii care nu accepta noua politica privind gestionarea datelor personale, dar continua sa foloseasca aplicatia dupa termenul limita.



Dupa reactia negativa a utilizatorilor fata de procesarea datelor personale de Facebook, WhatsApp a decis sa amane implementare noilor reguli. In loc de februarie, acestea vor intra in vigoare din 15 mai.



De la inceput, WhatsApp a precizat ca noile reguli sunt obligatorii pentru toti cei peste 2 miliarde de utilizatori ai aplicatiei - nu se poate ca un utilizator sa respinga noile conditii,…