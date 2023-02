Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe luni de așteptare și mii de amendamente, ministrul Educației, Ligia Deca, a prezentat luni, 27 februarie, noua forma a proiectului Legii Educației.Ministrul a prezentat un pachetul legislativ „actualizat", care promite sa imbunatațeasca mai multe aspecte la care școlile ...

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anunțat luni ca evaluarea nationala va ramane in forma actuala in noile legi ale educatiei, iar liceele vor putea organiza, daca doresc, concursuri de admitere la profilurile unde exista concurenta dovedita in ultimii ani. Ligia Deca a precizat ca proporția locurilor…

- Testarea separata pe care liceele din Romania o vor putea organiza pentru admiterea elevilor in clasa a IX-a nu va exclude examenele de Evaluare Nationala la Matematica si Limba Romana de la finalul clasei a VIII-a, a spus ministrul educatiei, Ligia Deca. Intr-o declaratie la Radio Romania Actualitati…

- O modificare in legea educației va permite liceelor din intreaga țara sa organizeze concurs de admitere pe 90% din locuri. Varianta anterioara oferea aceasta opțiune doar in cazul colegiilor naționale. Examenul de admitere la liceu ar urma sa se aplice pentru elevii care intra in clasa a V-a in anul…