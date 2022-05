Stiri pe aceeasi tema

- Noile autoritati proruse din regiunea ucraineana Herson, cucerita de soldații ruși, au adoptat luni rubla rusa ca moneda oficiala. Aceasta va fi pusa in circulație in paralel cu grivna ucraineana, relateaza AFP, citata de Agerpres."Regiunea devine o zona cu dubla moneda: rubla va circula in paralel…

- ”Regiunea devine o zona cu rubla ca deviza. Rubla va circula cu acelasi titlu ca grivna. Societatile si antreprenorii pot afisa preturile in ambele monede”, anunta Administratia Civila si Militara prorusa a acestei regiuni situate in sudul Ucrainei. ”Cursul este de doua ruble o grivna”, anunta ea intr-un…

- Declarația lui Volodin a fost postata pe un canal de Telegram și a fost preluata de agenția ruseasca Interfax. „Toți șefii de stat care au luat decizia de a furniza arme s-au patat pe ei inșiși și trebuie trași la raspundere in calitate de criminali de razboi”, a spus președintele Dumei de Stat.El a…

- Zece soldati rusi au fost inculpati joi pentru presupuse crime de razboi comise la Bucea, a anuntat procurorul general al Ucrainei pe contul sau de Telegram, relateaza AFP. ”Zece soldati din Brigada 64 de puscasi motorizati din Rusia, apartinand armatei a 35-a ruse, au fost inculpati pentru tratament…

- Ucraina spune ca nu vor exista coridoare umanitare pentru evacuarea civililor prinși in zonele de conflict pentru a treia zi consecutiv, pentru ca nu a existat un acord cu Rusia.Vicepremierul Irina Vereșciuk spune ca bombardamentele continua intens in regiunea Donbas din estul Ucrainei. Aici, Rusia…

- „In cursul zilei, ocupantii au bombardat infrastructuri civile la Balaklia, Pesocin, Zolociv si Dergaci. In prezent, stim despre zece persoane ucise, printre care un copil, si 11 ranite”, a declarat Oleg Sinegubov pe Telegram.El nu a oferit alte detalii despre aceste „grele bombardamente” ale armatei…

- Cancelarul german Olaf Scholz si-a exprimat îndoiala ca presedintele rus Vladimir Putin este informat pe deplin de consilierii sai în legatura cu situatia din Ucraina, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Într-o podcast german despre politica ce urmeaza a fi transmis duminica,…

- Mai mult de șaptezeci de soldați ucraineni au fost uciși intr-un bombardament de artilerie rusa asupra unei baze militare din Okhtyrka, in regiunea Sumi, din nord-estul Ucrainei, a declarat șeful administrației regionale, citat de AFP . Imaginile de la fața locului au aratat o cladire distrusp complet…