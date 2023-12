Noii miliardari s-au îmbogăţit mai degrabă prin moşteniri decât prin antreprenoriat Un nou val de miliardari a dobandit mai multa bogatie prin mosteniri decat prin antreprenoriat in ultimul an, pe masura ce s-a intensificat ”un mare transfer de bogatie”, potrivit unui nou raport publicat de UBS, transmite CNBC. ”Dupa cresterea activitatii antreprenoriale inregistrate in ultimele decenii, multi fondatori de afaceri imbatranesc acum si isi transmit averea urmatoarei generatii”, se arata in Raportul privind ambitiile miliardarilor 2023, care a fost publicat joi. Cincizeci si trei de mostenitori au primit un total de 150,8 miliarde de dolari, suma mai mare decat cele 140,7 miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

