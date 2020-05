Stiri pe aceeasi tema

- Ipoteza unui accident domestic, in urma caruia mezzosoprana a cazut și s-a lovit puternic la cap, fapt ce i-a provocat un hematom subdural și o stare comatoasa, este tot mai mai des pusa in discuție de autoritațile, care investigheaza cazul. La acest fapt ar fi contribuit și alcoolemia sopranei care…

- Starea mezzosopranei Maria Macsim Nicoara se mentine in continuare grava, conform medicilor de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde aceasta se afla internata inca de la inceputul saptamanii trecute. Momentan, solista Operei iesene este tinuta in viata prin intermediul aparatelor, lucru care…

- Anchetatorii care au preluat cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoara au audiat o femeie din comuna Aroneanu care nu ar fi nimeni alta decat amanta lui Codrin Nicoara, informeaza bzi.ro Amanta, complice? Cu aceasta femeie, soțul mezzosopranei Maria Macsim Nicoara avea o relație de ceva vreme, o relație…

- Ea este solist vocal (mezzosoprana) al Operei Nationale Romane din Iasi din 1999, iar din 2005 lector universitar doctor la Universitatea de Arte „George Enescu" Iasi. De-a lungul timpului a avut interpretari in numeroase opere printre care amintim aici: Wolfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflote (Flautul…

- Maria Macsim Nicoara, mezzosoprana Operei din Iași, se zbate intre viața și moarte in spital, dupa ce a cazut in casa, insa acum ies la iveala detalii teribile. Se pare ca aceasta a agonizat opt ore in locuința pana cand soacra ei a chemat Ambulanța, iar in momentul in care a cazut se afla sub influența…

- Ies la iveala detalii halucinante in cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoara din Iași, care se zbate intre viața și moarte dupa ce a cazut pe scarile casei in care locuia alaturi de soțul ei. Procurorii fac cercetari pentru tentativa de omor, deși partenerul și soacra sopranei susțin ca totul a fost…

- Maria Macsim Nicoara, mezzosoprana Operei Naționale din Iași, trece prin momente dramatice in urma unui accident suferit in casa. Femeia este in stare grava, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, iar medicii sunt foarte rezervați in ceea ce privește șansele de supraviețuire.

