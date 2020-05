Stiri pe aceeasi tema

- "Pandemia are consecinte foarte serioase asupra sectorului muncii. Patru din cinci muncitori traiesc intr-o tara unde au fost introduse restrictii partiale sau totale", a declarat directorul general al OIM, Guy Ryder, adaugand ca 81% din forta de munca globala de 3,3 miliarde persoane sunt in prezent…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a facut, joi seara, noi declarații, la Romania TV, despre masurile care ar trebui luate pentru raspandirea epidemiei de coronavirus."O sa treaca coronavirusul și o sa vedem ca nu vom avea cu ce sa mergem in italia, in Spania. Trebuie sa salvam companiile…

- Compania Nationala Posta Romana, in colaborare cu autoritatile competente in domeniul situatiilor de urgenta, va implementa un pachet de masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, necesar protectiei clientilor si salariatilor in contextul epidemiologic actual. Incepand cu data de 17 martie, pana in…

- ENGIE Romania a luat decizia de a suspenda temporar, incepand cu data de 16 martie, activitatea din centrele de relatii cu clientii din toate judetele in care are operatiuni, in contextul masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19 si in conformitate cu deciziile autoritatilor. Conform unui comunicat…

- In cadrul Salonului Auto de la Frankfurt din 2019, Volkswagen a publicat primele imagini și detalii referitoare la noul T-Roc Cabrio. Acum, SUV-ul cu plafon soft-top este disponibil și pe piața din Romania. Nemții propun doar doua motorizari, ambele pe benzina. Clienții vor avea de ales fie motorul…

- Vodafone Romania lanseaza noi oferte speciale dedicate antreprenorilor și micilor intreprinzatori, cu servicii complete fixe și mobile, dezvoltate pe baza cerințelor exprimate de aceștia și adaptate nevoilor lor de business. In premiera in Romania, Vodafone pune la dispoziția antreprenorilor oferte…

- ”​Spuneam la un moment dat ca daca bancile nu vor înțelege faptul ca pentru ele clienții sunt cloșca cu puii de aur, vor pierde. Și unele vad ca nu au înțeles. Vad ca înca se mențin atitudini din astea de a nu accepta dialogul. Sunt banci care nici în momentul de fața nu…