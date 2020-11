Stiri pe aceeasi tema

- Coperta viitorului numar al revistei franceze de satira Charlie Hebdo va fi „onorata” de prezența presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. Ultimele declarații ale liderului de la Ankara au inflamat lumea libera. Este de așteptat ca în urma acestei deciziei razboiul declaratiilor între…

- Revista franceza de satira Charlie Hebdo a anunțat marți pe rețelele de socializare ca pe coperta viitorului numar al acesteia, care va aparea miercuri, se va afla președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Aceasta decizie va escalada, probabil, razboiul declaratiilor intre liderul turc si sustinatorii…

- Turcia nu trebuie sa se amestece in treburile interne ale Frantei, a declarat marti ministrul francez al afacerilor interne Gerald Darmanin, dupa ce presedintele turc Tayyip Recep Erdogan a indemnat la boicotarea produselor franceze, acuzand "agenda anti-islam" a presedintelui Emmanuel Macron, informeaza…

- Premierul francez Jean Castex a salutat luni solidaritatea si sprijinul Romaniei, exprimate de prim-ministrul Ludovic Orban in cadrul unei intrevederi la Paris, dupa "atacurile defaimatoare" ale presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan impotriva presedintelui francez Emmanuel Macron, in urma afirmatiilor…

- Premierul francez Jean Castex a salutat luni solidaritatea si sprijinul Romaniei, exprimate de prim-ministrul Ludovic Orban in cadrul unei intrevederi la Paris, dupa "atacurile defaimatoare" ale presedintelui turc impotriva omologului sau francez in scandalul starnit de caricaturile cu Mahomed și de…

- Franța se pregatește sa expulzeze 231 de straini aflați pe o lista de supraveghere a guvernului pentru presupuse credințe religioase extremiste, dupa uciderea profesorului Samuel Paty de catre un tanar islamist de origine cecena, au declarat surse din Poliția pariziana, potrivit Reuters.Ministrul de…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, urma sa se deplaseze vineri seara la Conflans-Sainte-Honorine, la nord-vest de Paris, unde un profesor a fost decapitat la sfarsitul dupa-amiezii de catre un atacator care intre timp a fost impuscat mortal de politie, a anuntat presedintia, relateaza AFP.Seful…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a acuzat joi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca are intentii coloniale in Liban, transmite AFP. "Ceea ce vor Macron si compania este sa restabileasca ordinea coloniala (in Liban). Pe noi nu ne intereseaza sa alergam dupa fotografii sau sa facem…