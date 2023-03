Noi tensiuni între China și India: Situaţia în regiunea Ladakh din vestul Himalayei este fragilă şi periculoasă Situatia dintre India si China in regiunea Ladakh din vestul Himalayei este fragila si periculoasa, forte militare fiind desfasurate foarte aproape una de cealalta in unele parti, a declarat sambata ministrul indian de Externe Subrahmanyam Jaishankar, transmite Reuters, potrivit news.ro. Cel putin 24 de soldati au fost ucisi cand cele doua parti s-au ciocnit in regiune la jumatatea anului 2020, dar situatia a fost calmata prin runde de discutii diplomatice si militare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

