- Unul dintre principalele grupuri de suporteri ai lui Inter Milano va distribui 50.000 de fluiere inainte de meciul din Serie A dintre aceasta echipa si AS Roma de la sfarsitul lunii octombrie, pentru a-l intampina pe internationalul belgian Romelu Lukaku, acuzat ca i-a tradat pe nerazzuri. "Se apropie…

- Echipa italiana AS Roma a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Frosinone, in etapa a saptea din Serie A. Intr-un alt meci, Juventus a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Atalanta, la Bergamo, scrie news.ro.AS Roma s-a impus in fata lui Frosinone prin golurile reusite de Romelu Lukaku,…

- Fanii echipei naționale au achiziționat deja online 50.000 de bilete: 35.000 la meciul cu Israel, 15.000 la partida cu Kosovo. Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (Prima TV). Partida cu Kosovo se disputa marți, 12 septembrie, de la 21:45 (Antena 1). ...

- AS Roma și-a asigurat serviciile lui Romelu Lukaku (30 de ani), dupa negocieri intense purtate la Londra. Atacantul belgian va ajunge pe „Olimpico” sub forma de imprumut pentru 5,8 milioane de euro și a acceptat reducerea salariului la 7,5 milioane pe sezon. In ultima saptamana de mercato și-a gasit…

- Dupa ce sezonul trecut l-a petrecut in intregime la Inter, Romelu Lukaku a intrat intr-un conflict cu suporterii formației din Serie A, in momentul in care a decis sa dea curs ofertei venite de la Juventus.

- Ultrașii CSA Steaua, revolta in Ghencea! Comunicat devastator dupa ce FCSB a primit liber pe noul stadionFCSB se intoarce in Ghencea dupa opt ani si va disputa meciul cu CFR Cluj din etapa a 3-a a Ligii 1 pe noul Stadion Steaua. Fanii "militarilor" nu sunt de acord cu acest lucru și dau vina pe Ștefan…

- Dusan Vlahovic (23 de ani) e dorit de Chelsea, iar Juventus il cere la schimb pe Romelu Lukaku (30 de ani) plus 25 de milioane de euro. Belgianul nu accepta decat sa continue la Inter, dar londonezii cer 45 de milioane pentru un transfer definitiv. Chelsea cauta un atacant și s-a orientat catre Serie…

- Fanii celor de la CSKA Sofia, adversara lui Sepsi din preliminariile Conference League, au avut un banner impotriva lui Gigi Becali. Ultrașii bulgarilor sunt infrațiți cu cei de la CSA Steaua și s-au alaturat protestelor facute de fanii formației din Liga a 2-a impotriva ideii ca FCSB sa joace in Ghencea. …